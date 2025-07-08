Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 8 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о запуске сотен БПЛА «Герань-2» по Украине

В ночь на 9 июля ожидается запуск 300 БПЛА «Герань-2» по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В ночь на 9 июля ожидается запуск 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» по объектам на территории Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Более 300 БПЛА — камикадзе типа "Герань-2", как ожидается, будут работать сегодня ночью по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять замаскированные под птиц дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На применение «дронов-птиц» пожаловались в украинских Telegram-каналах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выразил недовольство Путиным и пообещал небольшой сюрприз

    В Белом доме назвали США крупнейшим донором Украины

    Стало известно о запуске сотен БПЛА «Герань-2» по Украине

    Маск усомнился в доверии народа Трампу

    На Украине заявили об отсутствии у Киева планов на быстрое окончание войны

    Крымчанина будут судить за призывы разрушить Крымский мост

    Сбитую на трассе болотную сову спас волонтер из Казани

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в стрингах на пляже

    В Польше поставили под сомнение веру в обещания Евросоюза и НАТО

    Директор ЦРУ пообещал представить Трампу сведения о применении химоружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости