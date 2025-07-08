Стало известно о запуске сотен БПЛА «Герань-2» по Украине

В ночь на 9 июля ожидается запуск 300 БПЛА «Герань-2» по Украине

В ночь на 9 июля ожидается запуск 300 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» по объектам на территории Украины. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Более 300 БПЛА — камикадзе типа "Герань-2", как ожидается, будут работать сегодня ночью по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять замаскированные под птиц дроны в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На применение «дронов-птиц» пожаловались в украинских Telegram-каналах.