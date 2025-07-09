«Лента.ру»: Китайская домохозяйка 10 лет писала неправду о России в Википедии

В начале 2022 года Википедия угодила в громкий скандал: выяснилось, что одна из самых авторитетных авторов интернет-энциклопедии много лет обманывала читателей. Большинство ее статей были посвящены России, в них рассказывалось о войнах, сражениях, восстаниях и других событиях, которые никогда не происходили. Зачем эта женщина на протяжении десяти лет фальсифицировала историю в китайской версии Википедии и как ее удалось вывести на чистую воду — в материале «Ленты.ру».

«Затмили российскую версию Википедии»

Однажды китайский писатель-фантаст Ифань (Yifan) просматривал Википедию в поисках идей для новой книги и наткнулся на статью о Кашинском серебряном руднике, принадлежавшем Тверскому княжеству в XIV веке. В материале утверждалось, что предприятие, на котором трудились 30 тысяч крепостных и 10 тысяч вольноотпущенников, было размером с город и считалось одним из самых крупных в мире.

Серебряный рудник, как сообщалось в статье, приносил тверским князьям баснословную прибыль, что вызывало зависть у московских князей, которые хотели захватить его. Результатом этого стали войны между Тверским и Московским княжествами, продолжавшиеся с 1305 по 1485 год. В конце концов месторождение перешло под контроль московских князей, но в середине XVIII века его запасы истощились, и рудник был закрыт, утверждалось в статье.

Статья Чжэмао о войне Московского и Тверского княжеств Скриншот: Wikipedia

Борьба русских княжеств за рудник заинтересовала Ифаня. Писатель провел много часов, переходя по ссылкам в статье, которые вели на страницы, посвященные наиболее значимым сражениям и выдающимся личностям того периода. Материалы, написанные в энциклопедическом стиле, подкреплялись научными источниками, так что у Ифаня сначала даже не возникало мысли, что все это может быть выдумкой.

Статьи Чжэмао были настолько богаты деталями, что затмили английскую и российскую версии Википедии Ифань китайский писатель-фантаст

Чем больше Ифань изучал информацию о Кашинском серебряном руднике, тем больше странностей он замечал. Так, он обнаружил, что русскоязычные версии статей на эту тему были либо короче, чем китайские, либо вообще отсутствовали. А одна из ссылок в статье о руднике и вовсе вела на научную статью о добыче полезных ископаемых в XXI веке. В конце концов писатель понял, что такого месторождения никогда не существовало.

«У нее редкий талант»

О своем открытии Ифань рассказал в соцсетях, и вскоре о нем узнали редакторы и другие волонтеры Википедии. Они провели расследование и выяснили, что автором материала про конфликт между Тверским и Московским княжествами была китаянка Чжэмао (Zhemao), которая на тот момент пользовалась большим уважением в сообществе онлайн-энциклопедии и считалась надежным автором.

Чжэмао представлялась дочерью китайского дипломата, работающего в России. В описании ее профиля было указано, что она училась в МГУ и имеет докторскую степень по мировой истории

Она написала более 200 материалов для китайской Википедии. Среди них, например, была статья о татарских восстаниях, которые якобы произошли в XVII веке. В материале даже была карта, на которой показывалось, где именно происходили восстания. В другой статье Чжэмао поделилась фотографией редких монет, которые, по ее словам, она получила от российской археологической группы.

Карта, которую Чжэмао нарисовала для выдуманной статьи о татарских восстаниях в XVII веке Изображение: 折毛 / Wikipedia

Самым же известным стал материал Чжэмао о депортации китайцев в Советском Союзе в 1920-1930-х годах. Ее статья о насильственном перемещении целого народа получила хорошие отзывы от коллег и даже попала в список избранных статей Википедии, то есть была признана одной из самых качественных и достоверных на сайте. Впоследствии материал был переведен на другие языки, в том числе русский, английский и арабский.

Знакомые с Чжэмао члены сообщества Википедии восхищались ее глубокими знаниями в области истории. Их впечатляла ее работоспособность: она практически ежедневно писала и редактировала материалы. «Я думал, что у нее редкий талант, потому что на сайтах не хватало авторов, разбирающихся в истории Древней Руси», — вспомнил один из волонтеров энциклопедии Эрик Лю, говоря о Чжэмао.

За вклад в развитие энциклопедии Чжэмао была даже удостоена вики-ордена — знака благодарности, который вручают выдающимся авторам Википедии. «Материалы, которые она писала, отличались высоким качеством. Все статьи были взаимосвязаны. Она создала систему, которая могла существовать сама по себе», — отзывался о Чжэмао еще один волонтер энциклопедии, Джон Йип.

«Подорвала авторитет Википедии»

Чжэмао фальсифицировала историю России на протяжении десяти лет — с 2012 по 2022 год. Причем если одни материалы — например, про восстания татар и Каширский серебряный рудник — были очевидной выдумкой, то другие рассказывали о реальных исторических событиях, но при этом содержали множество ложных данных — как в случае с депортацией китайцев в Советском Союзе.

В своих статьях Чжэмао часто ссылалась на фундаментальный труд русского ученого Сергея Соловьева «История России с древнейших времен», однако на самом деле все цитаты оттуда были сочинены ею самой. Как объяснил редактор интернет-энциклопедии Йе Ючиа, цитаты в статьях не проверяются, поскольку сотрудники Википедии руководствуются тем, что все авторы вносят свой вклад добросовестно.

При просмотре нового материала мы проверяем только то, не является ли он явным плагиатом и есть ли у него нужные источники. Чжэмао очень хорошо понимала формат Википедии и предоставляла источники, которые было трудно проверить Йе Ючиа редактор Википедии

Также стало известно, что китаянка вела сразу несколько аккаунтов на площадке. Основной аккаунт Чжэмао использовала для создания и редактирования статей для Википедии, а через другие оставляла положительные отзывы о своих материалах. Например, в одном из своих профилей она представлялась аспиранткой Пекинского университета, которая училась в России и была знакома с Чжэмао.

После того как китаянку разоблачили, все ее аккаунты на сайте энциклопедии заблокировали навсегда. Большинство ее статей удалили, а оставшиеся проверили на достоверность и тщательно отредактировали. «Я глубоко сожалею, что не догадался о том, что она распространяла ложь, и даже поддержал ее. Такое чувство, что я был соучастником ее аферы», — сокрушался Лю, который вручал ей когда-то вики-орден.

Чжэмао в одиночку придумала способ подорвать авторитет Википедии Джон Йип член сообщества Википедии

«Вся эта история очень увлекательна»

В июне 2022 года Чжэмао опубликовала на своей странице на сайте Википедии сообщение, в котором принесла извинения за то, что вводила в заблуждение читателей и членов сообщества энциклопедии. Китаянка призналась, что ее отец не дипломат, а сама она — домохозяйка, которая никогда не училась в МГУ и вообще не имеет высшего образования.

Как заверила Чжэмао, все начиналось безобидно: от скуки она решила изучать историю и для этого начала редактировать статьи интернет-энциклопедии. Она знала только китайский язык, поэтому для чтения научных источников на других языках использовала переводчик. Если в материале возникали пробелы, Чжэмао заполняла их выдуманными историями. Так постепенно искажались исторические события.

Как говорится, чтобы защитить ложь, нужно лгать еще больше Чжэмао домохозяйка, обманывавшая читателей Википедии

Еще в 2010 году домохозяйка стала фальсифицировать историю в китайской версии Википедии. Сначала она придумывала небылицы про Ньохуру Хэшэня — государственного деятеля эпохи маньчжурской династии Цин. Но через два года Чжэмао переключилась на историю России. Первая статья, которую она отредактировала, касалась императора Александра I. Затем она продолжила распространять ложь о важных событиях и личностях страны.

Фото: Casimiro PT / Shutterstock / Fotodom

В обращении Чжэмао заверила, что больше не будет обманывать людей. «Ошибки, которые я совершила, трудно искупить, поэтому, возможно, единственный выход — постоянная блокировка [моего аккаунта]. Моих нынешних знаний недостаточно, чтобы зарабатывать на жизнь, поэтому в будущем я освою какое-нибудь ремесло и буду работать честно», — пообещала Чжэмао.

История Чжэмао вызвала неоднозначную реакцию в сети. Большинство участников сообщества Википедии обвинили ее в том, что она подорвала доверие читателей к энциклопедии, но многие пользователи, наоборот, пришли в восторг от ее богатого воображения и предложили ей написать роман.

Домохозяйке даже дали прозвище Китайская Борхес — в честь аргентинского прозаика и поэта Хорхе Луиса Борхеса, известного литературными мистификациями: в своих произведениях он приводил цитаты из несуществующих книг и выдумывал факты биографии реальных исторических личностей.