ЗН: Зеленский назначил пять новых послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых послов республики в разных странах. Об этом сообщает издание «Зеркало Недели».

Как отмечает издание, новым послом в Бельгии был назначен бывший посол Украины в Италии Ярослав Мельник, послом в Швеции стала Светлана Залищук, а в качестве посла в Канаде был назначен Андрей Плахотнюк.

«ЗН» отмечает, что нынешним послом Украины в Канаде является Юлия Ковалив, назначенная 9 марта 2022 года и неизвестно, что ей предложили взамен.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, сообщило, что Владимир Зеленский 4 июля в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.