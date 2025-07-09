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15:20, 9 июля 2025Бывший СССР

Зеленский назначил пять новых послов Украины

ЗН: Зеленский назначил пять новых послов Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых послов республики в разных странах. Об этом сообщает издание «Зеркало Недели».

Как отмечает издание, новым послом в Бельгии был назначен бывший посол Украины в Италии Ярослав Мельник, послом в Швеции стала Светлана Залищук, а в качестве посла в Канаде был назначен Андрей Плахотнюк.

«ЗН» отмечает, что нынешним послом Украины в Канаде является Юлия Ковалив, назначенная 9 марта 2022 года и неизвестно, что ей предложили взамен.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров, сообщило, что Владимир Зеленский 4 июля в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил возможность замены посла Украины в Вашингтоне.

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