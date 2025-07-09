Женщина отказалась от нескольких продуктов и похудела на 29 килограммов

Жительница Лондона перестала пить алкоголь и похудела на 29 килограммов

Жительница Лондона Эллисон Хафф-Ричи, поправившаяся из-за травмы спины, самостоятельно сбросила 29 килограммов. Секретами похудения она поделилась с Daily Mail.

По словам Хафф-Ричи, в 2022 году, будучи беременной младшим ребенком, она получила серьезную травму спины. После родов она продолжила мучиться от невыносимых болей и стала заглушать их фастфудом и алкоголем. «Я родила дочь, моя карьера была в руинах, я была в полной агонии, не могла двигаться, сильно набрала вес, была в худшем психическом и физическом состоянии в своей жизни», — вспомнила Хафф-Ричи.

Устав от лишнего веса, женщина решила похудеть. В первую очередь она отказалась от сладостей и фастфуда — перестала покупать нездоровые продукты домой и пользоваться доставкой. Вместо этого она ввела в рацион яйца, фрукты и овощи. Также Хафф-Ричи бросила пить. По ее словам, алкоголь заставлял ее больше есть и плохо влиял на сон.

Кроме того, женщина решила проблему с болями в спине. Она стала ходить на инфракрасную терапию, которая значительно облегчила ее страдания. Благодаря терапии Хафф-Ричи получила возможность заниматься в спортивном зале и много ходить. Она назвала ходьбу одним из самых эффективных способов похудения.

«Сейчас я в лучшей форме за всю свою взрослую жизнь, я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — призналась женщина. Всем желающим похудеть она посоветовала перенимать здоровые привычки постепенно. «Не стоит делать слишком много за один раз: вы рискуете выгореть», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что американка сбросила 50 килограммов после операции и радикально изменила образ жизни. Она строго контролирует размеры порций, избегает быстрых углеводов и занимается в спортзале пять раз в неделю.

