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13:36, 9 июля 2025Из жизни

Женщина отказалась от нескольких продуктов и похудела на 29 килограммов

Жительница Лондона перестала пить алкоголь и похудела на 29 килограммов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Жительница Лондона Эллисон Хафф-Ричи, поправившаяся из-за травмы спины, самостоятельно сбросила 29 килограммов. Секретами похудения она поделилась с Daily Mail.

По словам Хафф-Ричи, в 2022 году, будучи беременной младшим ребенком, она получила серьезную травму спины. После родов она продолжила мучиться от невыносимых болей и стала заглушать их фастфудом и алкоголем. «Я родила дочь, моя карьера была в руинах, я была в полной агонии, не могла двигаться, сильно набрала вес, была в худшем психическом и физическом состоянии в своей жизни», — вспомнила Хафф-Ричи.

Устав от лишнего веса, женщина решила похудеть. В первую очередь она отказалась от сладостей и фастфуда — перестала покупать нездоровые продукты домой и пользоваться доставкой. Вместо этого она ввела в рацион яйца, фрукты и овощи. Также Хафф-Ричи бросила пить. По ее словам, алкоголь заставлял ее больше есть и плохо влиял на сон.

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Кроме того, женщина решила проблему с болями в спине. Она стала ходить на инфракрасную терапию, которая значительно облегчила ее страдания. Благодаря терапии Хафф-Ричи получила возможность заниматься в спортивном зале и много ходить. Она назвала ходьбу одним из самых эффективных способов похудения.

«Сейчас я в лучшей форме за всю свою взрослую жизнь, я чувствую себя лучше, чем когда-либо», — призналась женщина. Всем желающим похудеть она посоветовала перенимать здоровые привычки постепенно. «Не стоит делать слишком много за один раз: вы рискуете выгореть», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что американка сбросила 50 килограммов после операции и радикально изменила образ жизни. Она строго контролирует размеры порций, избегает быстрых углеводов и занимается в спортзале пять раз в неделю.

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