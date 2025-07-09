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19:56, 9 июля 2025Из жизни

Женщина случайно раскрыла двойную жизнь бойфренда

Daily Mail: Британка уличила бойфренда в слежке и раскрыла его двойную жизнь
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Westend61 / Getty Images

Бойфренд британки по имени Кейт Уилсон оказался полицейским под прикрытием, который все время отношений следил за ней. Об этом сама женщина рассказала Daily Mail.

Уилсон познакомилась с Марком Стоуном в 2003 году на собрании гражданских активистов и сразу сочла его очень милым. Молодые люди начали общаться, и скоро у них завязался роман. Через полтора года Кейт решила переехать в Европу. Пара рассталась, но сохранила хорошие отношения.

Они продолжали общаться до 2010 года. Тогда Уилсон позвонила подруга, которая начала встречаться со Стоуном после нее. Женщина уличила британца в слежке за ними обеими и раскрыла его двойную жизнь. Марк Стоун оказался Марком Кеннеди — членом тайного подразделения лондонской полиции, сотрудники которого специально вступали в отношения с женщинами-активистками, чтобы не допустить протестов с их стороны. На данный момент известно об 11 жертвах мужчины.

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Британка пожаловалась на Кеннеди в суд. Она заявила, что из-за сильного эмоционального потрясения не смогла закончить учебу и страдала от бессонницы. В 2021 году ей удалось добиться компенсации в размере 229 тысяч фунтов стерлингов (25 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что британка по имени Элисон Смит внезапно узнала, что пять лет состояла в отношениях с полицейским под прикрытием, который использовал ее для шпионажа. По словам женщины, это открытие очень напугало ее.

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