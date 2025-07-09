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11:56, 9 июля 2025Культура

Звезда «Игры в кальмара» спел «Журавли» на русском языке

Южнокорейский актер Хо Сон Тэ исполнил песню «Журавли» на русском языке
Ольга Коровина

Кадр: KBS World TV / YouTube

Южнокорейский актер Хо Сон Тэ, известный по роли в сериале «Игра в кальмара», спел известную советскую песню «Журавли». Отрывок из шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile, опубликованного на YouTube, завирусился в социальных сетях.

Хо Сон Тэ исполнил на русском языке композицию Расула Гамзатова, которая ранее звучала в сериале от Netflix.

Известно, что за роль гангстера в первом сезоне хитового шоу актер был номинирован на премию Baeksang Arts Awards 2022 года в категории «Лучший актер второго плана».

Ранее сообщалось, что «Игру в кальмара» обвинили в плагиате культовой советской мелодии из «17 мгновений весны». Стриминговому сервису может грозить штраф.

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