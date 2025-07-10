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18:50, 10 июля 2025Силовые структуры

Адвоката Pussy Riot объявили в розыск

МВД России объявило в розыск адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

МВД России объявило в международный розыск адвоката Дмитрия Захватова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По какой именно статье разыскивается бывший адвокат Pussy Riot, не уточняется. Впрочем, не исключено, что это касается уголовного дела, возбужденного в отношении россиянина 26 апреля сразу по двум статьям.

В отношении Захватова возбуждено дело по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Он и бывший муниципальный депутат Мария Соленова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в помощи Вооруженным силам Украины.

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