Адвоката Pussy Riot объявили в розыск

МВД России объявило в розыск адвоката Pussy Riot Дмитрия Захватова

МВД России объявило в международный розыск адвоката Дмитрия Захватова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает РИА Новости.

По какой именно статье разыскивается бывший адвокат Pussy Riot, не уточняется. Впрочем, не исключено, что это касается уголовного дела, возбужденного в отношении россиянина 26 апреля сразу по двум статьям.

В отношении Захватова возбуждено дело по статьям 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Он и бывший муниципальный депутат Мария Соленова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняются в помощи Вооруженным силам Украины.