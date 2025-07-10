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09:39, 10 июля 2025Ценности

Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в ультракороткой юбке

Российская модель Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в ультракороткой юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Так, она позировала перед камерой в костюме кремового цвета, который включал в себя ультракороткую юбку с объемными оборками и укороченный лонгслив. При этом второе изделие было оформлено подчеркивающим грудь знаменитости глубоким декольте.

Также Кафельникова сделала к своему образу нюдовый макияж, уложила волосы в хвост и подобрала небольшую сумку с золотистой ручкой. «Эпоха исцеления», — подписала звезда публикацию.

В июне сообщалось, что Алеся Кафельникова приняла участие в съемке российского бренда Ulyana Sergeenko. Тогда на одном размещенном фото модель попозировала в атласном бюстгальтере и кружевной юбке.

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