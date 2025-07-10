Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором X

Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X.

«Я займу это место», — написал он. До этого с этого поста ушла в отставку Линда Яккарино, которую назначил предприниматель Илон Маск после покупки соцсети.

В январе MrBeast заявлял о готовности приобрести соцсеть TikTok, чтобы таким образом спасти платформу от блокировки в США. Позднее он рассказывал, что после публикации этого поста к нему обратились несколько миллиардеров.