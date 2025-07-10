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01:55, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором X

Блогер MrBeast выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
MrBeast

MrBeast. Фото: Imago / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) выразил готовность стать новым гендиректором соцсети X.

«Я займу это место», — написал он. До этого с этого поста ушла в отставку Линда Яккарино, которую назначил предприниматель Илон Маск после покупки соцсети.

В январе MrBeast заявлял о готовности приобрести соцсеть TikTok, чтобы таким образом спасти платформу от блокировки в США. Позднее он рассказывал, что после публикации этого поста к нему обратились несколько миллиардеров.

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