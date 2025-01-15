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09:46, 15 января 2025Интернет и СМИ

Самый популярный в мире блогер заявил о желании купить TikTok

Блогер MrBeast заявил о желании купить TikTok, чтобы его не заблокировали в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Imago / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) заявил о желании приобрести соцсеть TikTok, чтобы таким образом спасти платформу от блокировки в США. Пост об этом он разместил в X.

«Ладно, хорошо, я куплю TikTok, чтобы его не заблокировали», — написал блогер.

Позднее Дональдсон рассказал, что после публикации этого поста к нему обратились несколько миллиардеров. «Посмотрим, удастся ли нам провернуть все это», — добавил он.

Президент США Джо Байден в апреле подписал законопроект, согласно которому в стране запретят TikTok, если китайская компания ByteDance, владеющая платформой, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. При этом избранный американский лидер Дональд Трамп призывал Верховный суд отсрочить введение в действие запрета, чтобы он мог решить этот вопрос после вступления в должность. Перед этим он также встречался с главой TikTok.

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