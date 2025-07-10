Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:41, 10 июля 2025Россия

Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

Гладков сообщил, что боец отряда «Орлан» попал под удар украинского дрона
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Боец подразделения «Орлан» попал под удар FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Мужчина пострадал при несении службы в районе хутора Екатериновка Волоконовского района», — написал он.

По его словам, в Волоконовской центральной районной больнице бойцу диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики уже оказали всю необходимую помощь. В дальнейшем мужчина будет лечиться амбулаторно.

Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Дрон был сбит, но его обломки упали на местную жительницу. Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковника СБУ застрелили в Киеве. Он «создавал много проблем» для России

    Ловец рептилий пережил укус ядовитой змеи и забыл свою возлюбленную

    Ким Кардашьян сменила имидж

    Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

    Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

    Совместивший обучение брейк-дансу с растлением педагог попался россиянке

    Солнце впервые стало главным источником энергии в Евросоюзе

    Появились кадры со встречи Лаврова и Рубио

    Военный раскрыл особенности атаковавших Украину российских «Гераней»

    В СБУ подтвердили убийство причастного к диверсиям на территории России полковника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости