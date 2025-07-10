Боец отряда «Орлан» попал под удар украинского БПЛА

Гладков сообщил, что боец отряда «Орлан» попал под удар украинского дрона

Боец подразделения «Орлан» попал под удар FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеского FPV-дрона ранен боец подразделения "Орлан". Мужчина пострадал при несении службы в районе хутора Екатериновка Волоконовского района», — написал он.

По его словам, в Волоконовской центральной районной больнице бойцу диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики уже оказали всю необходимую помощь. В дальнейшем мужчина будет лечиться амбулаторно.

Накануне ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата. Дрон был сбит, но его обломки упали на местную жительницу. Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов.