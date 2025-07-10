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23:36, 9 июля 2025Россия

В российском регионе женщина получила черепно-мозговую травму из-за падения обломков БПЛА

Гладков: В результате атаки ВСУ в Белгородской области ранена женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон был сбит, но его обломки упали на местную жительницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму», — написал Гладков, добавив, что женщину госпитализировали.

Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов. На место выехали пожарные расчеты, они ликвидируют пожар. Другие последствия уточняются, отметил губернатор.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область. В результате пострадала женщина.

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