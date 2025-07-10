В российском регионе женщина получила черепно-мозговую травму из-за падения обломков БПЛА

Гладков: В результате атаки ВСУ в Белгородской области ранена женщина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон был сбит, но его обломки упали на местную жительницу. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму», — написал Гладков, добавив, что женщину госпитализировали.

Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов. На место выехали пожарные расчеты, они ликвидируют пожар. Другие последствия уточняются, отметил губернатор.

Ранее стало известно, что БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область. В результате пострадала женщина.