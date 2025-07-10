Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:24, 10 июля 2025Моя страна

Большинство россиян предпочли провести отпуск в русскоязычной среде

Skyeng: 67 процентов россиян проводят отпуск в русскоязычной среде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Большинство россиян (67 процентов) проводят отпуск в русскоязычной среде. Об этом свидетельствует исследование языковой онлайн-школы Skyeng, материал есть у «Ленты.ру».

По данным источника, 35 процентов опрошенных предпочли отдых в родном городе, 16 процентов поехали в путешествие по России и такое же количество выбрали страны СНГ.

Отмечается, что одной из причин, по которой россияне отказываются от поездок за границу, остается языковой барьер. 60 процентов респондентов рассказали, что планировали провести отпуск в русскоязычной среде, поскольку так комфортнее. При этом 7 процентов хотели поехать за рубеж, но отменили путешествие, потому что побоялись «не выговорить» и быть непонятыми в других странах.

Ранее в другом опросе россияне раскрыли бюджет на летний отдых. Каждый третий готов выделить на эти цели от 100 до 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл причину разочарования Трампа

    Работодателей призвали сократить рабочий день

    Россиянам раскрыли норму потребления воды в жару

    Истребители НАТО привели в боеготовность из-за инцидента на границе

    Пассажирку самолета выдворили под аплодисменты ликующих попутчиков и сняли на видео

    Раскрыта стоимость курсов пикапа

    Высмеявшей девочку-квадробера певице посоветовали пройти психиатрическую реабилитацию

    В ЕС решили надавить на Россию одним способом

    Рубио назвал ожидания США по Украине

    Госсекретарь США рассказал о новых предложениях России по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости