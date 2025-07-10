Большинство россиян предпочли провести отпуск в русскоязычной среде

Skyeng: 67 процентов россиян проводят отпуск в русскоязычной среде

Большинство россиян (67 процентов) проводят отпуск в русскоязычной среде. Об этом свидетельствует исследование языковой онлайн-школы Skyeng, материал есть у «Ленты.ру».

По данным источника, 35 процентов опрошенных предпочли отдых в родном городе, 16 процентов поехали в путешествие по России и такое же количество выбрали страны СНГ.

Отмечается, что одной из причин, по которой россияне отказываются от поездок за границу, остается языковой барьер. 60 процентов респондентов рассказали, что планировали провести отпуск в русскоязычной среде, поскольку так комфортнее. При этом 7 процентов хотели поехать за рубеж, но отменили путешествие, потому что побоялись «не выговорить» и быть непонятыми в других странах.

Ранее в другом опросе россияне раскрыли бюджет на летний отдых. Каждый третий готов выделить на эти цели от 100 до 200 тысяч рублей.