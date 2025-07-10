Микробиолог Никулин назвал заявление ЦРУ по химоружию на Украине смехотворным

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций (ООН), экс-советник генсека ООН Игорь Никулин прокомментировал газете «Взгляд» обещание директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа предоставить американскому президенту Дональду Трампу «в частном порядке» якобы имеющиеся данные о применении химического оружия на Украине.

Микробиолог назвал расплывчатое заявление главы ЦРУ смехотворным. «Учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», — уточнил он.

Эксперт напомнил о зафиксированных Министерством обороны России случаях поставок в указанную республику из стран Запада боеприпасов раздражающего действия. Он отметил, что Вашингтон продолжает демонстрировать двойные стандарты и «валить с больной головы на здоровую».

По словам спикера, есть все основания считать обвинения Киева сфабрикованными. «Подобные заявления из Киева и Вашингтона — пресловутые "Белые каски". Россия одной из первых стран ликвидировала свой арсенал химического оружия. Все этапы сопровождались инспекциями ООН и ОЗХО», — подчеркнул Никулин. Он добавил, что работа завершилась в 2017 году.

Собеседник издания не исключил, что президент США использует сведения о якобы применении Россией химоружия в качестве основания для введения санкций или других ограничений.

Эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» до этого заявил, что данные ЦРУ о применении химического оружия на Украине могут стать основанием для введения новых санкций против России.

