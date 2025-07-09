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11:54, 9 июля 2025МирЭксклюзив

Слова главы ЦРУ о применении химического оружия на Украине объяснили

Политолог Кошкин: ЦРУ может вынудить Трампа ввести новые санкции против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Джон Рэтклифф

Джон Рэтклифф. Фото: Alex Brandon / AP

Данные директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа о применении химического оружия на Украине могут стать основанием для введения новых санкций против России, считает эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Прежде всего надо разобраться — кто и против кого применяет химическое оружие. Если речь идет о ВСУ, то мы уже давно констатировали и направляли в международные органы информацию о том, что применяются химические отправляющие вещества со стороны ВСУ. Но сейчас я так понял, что ЦРУ хотят предоставить какие-то, на их взгляд, достоверные данные о том, что, наверное, Вооруженные силы России применяют химическое оружие», — сказал Кошкин.

Если речь идет о подобных инсинуациях, то, естественно, это вызвано тем, чтобы дать основания для Трампа приступить к односторонним экономическим санкциям против России, уточнил эксперт.

Ранее директор ЦРУ США Джон Рэтклифф заявлял о том, что готов представить главе Белого дома Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине.

Накануне в постоянном представительстве России при ОЗХО сообщали, что Нидерланды обвиняют Москву в применении химического оружия на Украине. Отмечалось, что для обвинения Москвы задействуются спекуляции официальных лиц, провокации «под чужим флагом» и «вбросы фейковых сюжетов» через подконтрольные СМИ и специально созданные аккаунты в мессенджерах и соцсетях.

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