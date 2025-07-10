Главком ВСУ пожаловался на медицину в украинской армии

Главком ВСУ Сырский: В украинской армии необходимо улучшить состояние медицины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пожаловался на состояние медицины в армии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Среди первоочередных требований — улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с переднего края. (...) На стабпунктах медиков не хватает», — написал он.

По словам Сырского, при современных боевых действиях в полевой медицине необходимо использовать и беспилотные системы.

Ранее главком ВСУ призвал восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. В своей речи Сырский также обратил внимание на задачи ВСУ на красноармейском (покровском) и новопавловском направлениях.