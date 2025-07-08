Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский призвал восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Главком ВСУ отметил, что принял участие в заседании ставки Верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.
«Отметил необходимость восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях РФ», — рассказал Сырский.
В своей речи он также обратил внимание на задачи ВСУ на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях.