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13:56, 8 июля 2025Мир

Раскрыты новые планы главкома ВСУ по Курску и Белгородчине

Сырский призвал восстановить позиции ВСУ в Курской и Белгородской областях
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский призвал восстановить позиции украинских военных в Курской и Белгородской областях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ отметил, что принял участие в заседании ставки Верховного главнокомандующего, где доложил о ситуации на фронте.

«Отметил необходимость восстановления позиций и удержания территорий в Курской и Белгородской областях РФ», — рассказал Сырский.

В своей речи он также обратил внимание на задачи ВСУ на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях.

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