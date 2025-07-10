Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслава Гаврилова, не выжившего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, представят к награде посмертно. Комментарий он опубликовал в Telegram-канале.
Хинштейн пояснил, что 27-летний россиянин с напарником сразу же прибыл на пляж и начал эвакуировать людей. Повторный взрыв беспилотника стал для Гаврилова смертельным.
«Герой нашего времени. Он спас людей ценой своей собственной жизни. Сотрудник Росгвардии будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — подчеркнул врио курского губернатора.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал посмертно наградить пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать во время атаки беспилотников ВСУ в Курске.