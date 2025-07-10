Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ в Курске росгвардейца

Хинштейн заявил о представлении к награде не выжившего при атаке ВСУ Гаврилова

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслава Гаврилова, не выжившего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пляж в Курске, представят к награде посмертно. Комментарий он опубликовал в Telegram-канале.

Хинштейн пояснил, что 27-летний россиянин с напарником сразу же прибыл на пляж и начал эвакуировать людей. Повторный взрыв беспилотника стал для Гаврилова смертельным.

«Герой нашего времени. Он спас людей ценой своей собственной жизни. Сотрудник Росгвардии будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно)», — подчеркнул врио курского губернатора.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал посмертно наградить пятилетнего мальчика, который закрыл собой мать во время атаки беспилотников ВСУ в Курске.