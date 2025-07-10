Хуситы похитили гражданина России

Посольство США: Один из похищенных членов экипажа судна Eternity C — россиянин

Хуситы из движения «Ансар Аллах» похитили членов экипажа атакованного сухогруза Eternity C. Как уточнило посольство США в Йемене, один из похищенных — гражданин России. Заявление дипмиссии передает ТАСС.

«Хуситы похитили многих выживших членов экипажа Eternity C после того, как убили нескольких моряков, потопили судно и препятствовали спасательным операциям», — говорится в сообщении. Посольство США выступило с требованием освобождения заложников.

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что хуситы в очередной раз показали миру, «почему США признали их террористической организацией». На борту Eternity C находились 21 филиппинец и 1 россиянин.

Ранее сообщалось, что судно Eternity C затонуло после того, как его атаковали хуситы.