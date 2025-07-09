Хуситы потопили второе за неделю судно

Reuters: Атакованный хуситами у берегов Йемена сухогруз Eternity C затонул

Атакованный движением «Ансар Аллах» (хуситы) у берегов Йемена греческий сухогруз Eternity C затонул. Об этом сообщает Reuters в среду, 9 июля.

«Судно Eternity C под флагом Либерии, которое эксплуатировалось греческой компанией, затонуло после атаки хуситов у берегов Йемена, сообщили в среду четыре источника в сфере морской безопасности», — пишет агентство.

По данным собеседников Reuters, в Красном море в настоящий момент проводится поисково-спасательная операция, в результате которой уже спасены пять членов экипажа.

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз Magic Seas. Вечером 7 июля судно затонуло в Красном море.