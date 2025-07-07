Хуситы подтвердили удар по тонущему сухогрузу в Красном море

Хуситы заявили об атаке сухогруза в Красном море, судно под угрозой затопления

Движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку греческого сухогруза Magic Seas в Красном море. Соответствующее заявление опубликовал представитель группировки Яхья Сариа.

«Удар по судну Magic Seas, принадлежащему компании, нарушившей запрет на вход в порты оккупированной Палестины, [был нанесен] с помощью двух беспилотных катеров, пяти баллистических и крылатых ракет и трех дронов», — заявил он.

Как утверждается, после прямого попадания по судну в него проникла вода, и теперь оно находится на грани затопления. По словам Сарии, движение не стало препятствовать безопасной эвакуации экипажа.

Вечером 6 июля Управление морских торговых операций Великобритании сообщило, что в результате вооруженного нападения неизвестных в Красном море у берегов Йемена начал тонуть греческий сухогруз. Согласно заявлению, судно было атаковано несколькими небольшими катерами, открывшими огонь из стрелкового оружия.