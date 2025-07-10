Иностранец совращал российскую школьницу в общественном транспорте

В Архангельске осудят иностранца за совращение девочки в общественном транспорте

В Архангельске осудят иностранца за развращение девочки в общественном транспорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

По данным следствия, 8 апреля 36-летний гражданин иностранного государства в общественном транспорте совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. О случившемся в правоохранительные органы сообщила мать пострадавшей.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Собрана достаточная доказательная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшего российского следователя обвинили в растлении подростка.