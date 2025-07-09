Бывшего российского следователя обвинили в растлении подростка

В Новосибирской области арестовали экс-сотрудника СК по обвинению в педофилии

В Новосибирской области экс-сотрудника Следственного комитета (СК) арестовали по обвинению в педофилии. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на источник.

Ему предъявлено обвинение по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным издания, бывший 39-летний следователь из Следственного управления СК России по региону подозревается в сексуальной связи с 14-летней девочкой несколько лет назад. Его задержали 8 июля, следственные действия по делу продолжаются.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 7 сентября.

Ранее сообщалось, что россиянин угрозами затащил женщину в подвал и изнасиловал.