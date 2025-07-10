Июнь оказался аномально теплым почти на половине территории РФ

Синоптик Вильфанд: На 40 % территории РФ июнь был теплее нормы

Почти на половине территории РФ — 40 процентах — июнь оказался теплее нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Речь идет об Урале, в том числе ЯНАО, ХМАО, Свердловской, Челябинской и Курганской областях, где значения термометров были на один-три градуса выше нормы. Аномалии в предыдущем месяце, отметил специалист, наблюдались и в Сибири, в частности, в центре Красноярского края, Хакасии, Тыве, Иркутской области — на два-три градуса теплее обычного. Помимо этого, жаркая погода затронула и юг Дальнего Востока: Забайкалье, Хабаровский край, Приморье, Сахалин и Камчатку.

Напротив, температуры ниже нормы в июне фиксировались на юге Центрального округа — в Курской, Воронежской и Белгородской областях, а также на юге Волги — в Саратовской, Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии. Прохладнее нормы, продолжил Вильфанд, также оказался июнь на Чукотке.

Ранее стало известно, что к концу рабочей недели на Москву обрушится жара до плюс 35 градусов.