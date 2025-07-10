Избивавшему бездомных по заданию Украины россиянину дали срок

В Екатеринбурге избивавшему бездомных радикалу Бобылеву дали 17 лет колонии

В Екатеринбурге представителю запрещенной в России террористической организации М.К.У Егору Бобылеву (внесен в список террористов и экстремистов) дали 17 лет колонии за работу на украинские спецслужбы. Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным следствия, с июля по ноябрь 2023 года Бобылев, действуя по указке украинских координаторов, нападал на бездомных, которые не могли дать ему отпор. Видео издевательств он позже распространял через Telegram. После очередного нападения Бобылева схватили сотрудники ФСБ.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы другого участника «М.К.У» Илью Ионова за нападения на прохожих.