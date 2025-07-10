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14:41, 10 июля 2025Культура

Известный российский актер заявил о необходимости заменить суставы

Актер Эдуард Радзюкевич рассказал, что ему предстоит операция по замене суставов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Режиссер, актер и сценарист Эдуард Радзюкевич рассказал, что на сегодняшний день не может заниматься спортом из-за проблем со здоровьем. Его слова приводит «Газета.ру».

Радзюкевич отметил, что для поддержания физической формы он делает гимнастику. «Хотя сейчас проблемы со здоровьем, опорно-двигательным аппаратом: надо сделать операцию на ноги, поменять суставчики — и опять буду прыгать-скакать», — поделился артист.

Ранее актриса Светлана Камынина, известная по ролям в сериалах «Интерны» и «Два холма», опровергла сообщения о том, что ей грозит операция по замене суставов на протезы.

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