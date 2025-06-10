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16:49, 10 июня 2025Культура

Звезда «Интернов» прокомментировала сообщения о грозящей ей операции по замене суставов

Актриса Камынина опровергла сообщения о грозящей ей операции по замене суставов
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Светлана Камынина, известная по ролям в сериалах «Интерны» и «Два холма», опровергла сообщения о том, что ей грозит операция по замене суставов на протезы. Ее комментарий приводит The Voice.

Артистка отметила, что продолжает работать и не испытывает боли. «Я совершенно не выключена из жизни, полностью сохраняю свою функциональность. Никакое эндопротезирование мне не нужно», — добавила она.

Ранее Mash сообщил, что 46-летнюю Камынину беспокоят боли в тазобедренном и коленном суставах. Источник отмечал, что актриса не может полноценно ходить, а при ухудшении состояния ей понадобятся эндопротезы.

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