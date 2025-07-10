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14:30, 10 июля 2025Мир

Канцлер Германии обратился к Трампу

Канцлер Германии Мерц призвал Трампа оставаться с европейцами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал американского президента Дональда Трампа оставаться в союзничестве с европейцами, разделяющими общие с американцами интересы. Трансляция его речи на конференции в Риме доступна на YouTube-канале DRM News.

«Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Мы, американцы и европейцы, вместе», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее Мерц сообщил Трампу, что Берлин готов приобрести американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины.

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