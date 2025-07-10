Канцлер Германии обратился к Трампу

Канцлер Германии Мерц призвал Трампа оставаться с европейцами

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал американского президента Дональда Трампа оставаться в союзничестве с европейцами, разделяющими общие с американцами интересы. Трансляция его речи на конференции в Риме доступна на YouTube-канале DRM News.

«Оставайтесь с нами, с европейцами. У нас одинаковые интересы, мы стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире. Мы, американцы и европейцы, вместе», — сказал глава немецкого правительства.

Ранее Мерц сообщил Трампу, что Берлин готов приобрести американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины.