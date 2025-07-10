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13:43, 10 июля 2025Ценности

Ким Кардашьян сменила имидж

Телезвезда Ким Кардашьян с короткими волосами появилась на показе Balenciaga
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @voguemagazine

Американская телезвезда, блогерша и предпринимательница Ким Кардашьян сменила имидж. Соответствующее видео появилось на странице журнала Vogue в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость стала моделью на показе бренда Balenciaga в Париже. Она появилась на подиуме в атласном кремовом платье-комбинации ниже колена, бежевой шубе и остроносых туфлях на каблуках в тон. Также инфлюэнсерша надела колье и серьги-подвески с прозрачными камнями.

При этом Кардашьян дефилировала с короткой стрижкой. Так, она продемонстрировала волнистый боб, разделенный косым пробором, вместо длинных волос, которые носила в прошлом.

Ранее в июле Ким Кардашьян похвасталась бриллиантовыми ожерельями за миллиарды рублей.

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