Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:51, 10 июля 2025Ценности

Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде вместе с блогершей Диной Саевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,6 миллиона подписчиков.

43-летняя журналистка позировала на размещенных кадрах в черном макси-платье с глубоким декольте бренда LaQuan Smith. Также она надела полупрозрачный бюстгальтер Agent Provocateur и набросила на плечи меховую шубу рыжего оттенка.

В то же время знаменитость уложила волосы в гладкий низкий хвост, дополнила образ массивными очками и красной сумкой Hermes и выбрала в качестве украшения золотистое колье Dolce & Gabbana со словом Sex («Секс»).

Ранее образ Собчак в стиле 1990-х годов вызвал споры в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    Госдума приняла решение по предложению сократить рабочий день в жару

    В России откроют канатную дорогу в соседнюю страну

    Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс»

    Бывший футболист сборной России назвал трагедией исключение «Торпедо» из РПЛ

    Россиянам назвали главные ведущие к потере денег ошибки

    В Вильнюсе заявили о связи упавшего в Литве беспилотника с Россией

    Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

    Российские следователи объявили в розыск воевавшего за ВСУ ирландца

    Россиянка родила первенца после 30 лет попыток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости