Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс»

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде вместе с блогершей Диной Саевой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,6 миллиона подписчиков.

43-летняя журналистка позировала на размещенных кадрах в черном макси-платье с глубоким декольте бренда LaQuan Smith. Также она надела полупрозрачный бюстгальтер Agent Provocateur и набросила на плечи меховую шубу рыжего оттенка.

В то же время знаменитость уложила волосы в гладкий низкий хвост, дополнила образ массивными очками и красной сумкой Hermes и выбрала в качестве украшения золотистое колье Dolce & Gabbana со словом Sex («Секс»).

Ранее образ Собчак в стиле 1990-х годов вызвал споры в сети.