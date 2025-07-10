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11:24, 10 июля 2025Экономика

Назван главный налогоплательщик России

Forbes назвал совладельца «Новатэка» Михельсона главным налогоплательщиком РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Совладелец газовой компании «Новатэк» и химической компании «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон занял первое место в рейтинге Forbes по величине уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий рейтинг размещен на сайте издания.

По его оценкам, в прошлом году бизнесмен заплатил 11,23 миллиарда рублей при личном доходе 74,89 миллиарда. В прошлом году Михельсон также был главным налогоплательщиком страны, однако в 2025-м, отмечается в материале, это место он, скорее всего, утратит, потому что передал контроль над ООО «Траст» (пакет акций в «Сибуре») самому ООО «Траст»

Вторым в списке с результатом 7,54 миллиарда рублей при доходе 50,24 миллиарда оказался Илья Димов, владелец и генеральный директор ООО «Стройпроектсервис».

Компания является логистическим оператором по всем инвестиционным проектам «Газпром инвеста», который, в свою очередь исполняет функцию единого заказчика в инвестиционной программе «Газпрома». В прошлом году компания выплатила рекордные дивиденды в размене 48,3 миллиарда рублей, что и позволило Димову получить столь значительный доход.

Замыкает тройку Алексей Тайчер, заработавший 37 миллиардов рублей и заплативший с них 5,55 миллиарда рублей налогов. В прошлом бизнесмен был одним из крупнейших игроков на рынке железнодорожных перевозок в России, занимал должность советника на общественных началах генерального директора РЖД Олега Белозерова, но в июне 2024 года его арестовали в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

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Четвертое и пятое места занимают совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (21,88 миллиарда рублей дохода и 3,28 миллиарда налогов) и его партнер Леонид Федун (19,19 миллиарда и 2,88 миллиарда), которому также принадлежит «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (АО «НФПРиР»), выплатившее дивиденды в размере девяти миллиардов рублей.

Также в первую десятку попали бенефициар «Русэнергосбыта» Григорий Березкин, владелец группы «Продимекс» (крупнейший производитель сахара) Игорь Худокормов, совладелец ООО «Управляющая компания НКС» (операционная компания букмекера Winline) Андрей Мысливцев, непубличный владелец группы «Ермолино» Илья Александров и Олег Мисевра, контролирующий ряд угольных и других активов на Сахалине.

В общей сложности в список физлиц, заплативший более миллиарда рублей НДФЛ за прошлый год попали 24 человека. В издании отмечают, что официальные цифры на этот счет охраняются налоговой тайной, а их оценка основана на публичных общедоступных данных об активах бизнесмена, их доходах и дивидендной политике.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Bloomberg, в первом полугодии 2025 года состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на 24,6 миллиарда долларов.

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