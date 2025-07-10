Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

Макрон: Контингент войск может быть размещен на Украине после прекращения огня

Контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления перемирия», — сказал французский лидер.

По его словам, коалиция из 30 государств будет обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в воздухе и на море, а также оказывать помощь в восстановлении украинской армии.

Ранее Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».