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20:43, 10 июля 2025Мир

Макрон раскрыл план по отправке войск на Украину

Макрон: Контингент войск может быть размещен на Украине после прекращения огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Разработан план, который мы готовы реализовать в день установления перемирия», — сказал французский лидер.

По его словам, коалиция из 30 государств будет обеспечивать соблюдение режима прекращения огня в воздухе и на море, а также оказывать помощь в восстановлении украинской армии.

Ранее Макрон и британский премьер Кир Стармер заявили, что планы миротворческой операции на Украине созрели и готовы к реализации. Они также призвали союзников усилить скоординированное давление на Россию с целью ее «принуждения к переговорам».

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