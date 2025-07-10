Молодую россиянку забили насмерть в ее квартире

В Ставрополе неизвестный забил насмерть девушку в ее квартире и сбежал

В Ставрополе неизвестный забил насмерть 26-летнюю девушку в ее квартире и сбежал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 4 июля между потерпевшей и напавшим произошел внезапный конфликт, в результате которого мужчина нанес девушке не менее трех ударов по голове неустановленным предметом. Хозяйка квартиры получила черепно-мозговую травму, отек мозга, кровоизлияние. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

На следующий день был установлен подозреваемый — 35-летний житель Карачаево-Черкесии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ярославле экс-депутат Дмитрий Соколов получил семь лет колонии за поджог ресторана.