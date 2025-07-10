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17:02, 10 июля 2025Силовые структуры

Молодую россиянку забили насмерть в ее квартире

В Ставрополе неизвестный забил насмерть девушку в ее квартире и сбежал
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Ставрополе неизвестный забил насмерть 26-летнюю девушку в ее квартире и сбежал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, вечером 4 июля между потерпевшей и напавшим произошел внезапный конфликт, в результате которого мужчина нанес девушке не менее трех ударов по голове неустановленным предметом. Хозяйка квартиры получила черепно-мозговую травму, отек мозга, кровоизлияние. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

На следующий день был установлен подозреваемый — 35-летний житель Карачаево-Черкесии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ярославле экс-депутат Дмитрий Соколов получил семь лет колонии за поджог ресторана.

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