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12:27, 10 июля 2025Силовые структуры

Российскому экс-депутату вынесли приговор за поджог ресторана с людьми

В Ярославле экс-депутат Соколов получил 7 лет колонии за поджог ресторана
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего депутата гордумы Дмитрия Соколова к семи годам колонии общего режима за поджоге ресторана «Сквер» с людьми. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-депутата признали виновным в преступлении по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога») и пункту «б», «в» части 2 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, общеопасным способом») УК РФ. Гособвинение запрашивало Соколову 10 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что ночью 30 октября 2023 года мужчина, зная, что в кафе есть посетители, поджег две бутыли с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе. При пожаре пострадала женщина, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Как уточнял 76.RU со ссылкой на адвоката Соколова, экс-депутат совершил поджог на фоне бытового конфликта. Владельцы ресторана хотели построить новое здание, а жители ТСЖ, во главе которого стояла мать Соколова, были против.

Ранее сообщалось, что попавшийся пьяным за рулем высокопоставленный российский чиновник представился безработным.

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