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11:04, 10 июля 2025Экономика

Море в российском регионе сравнили с парным молоком

Синоптик Вильфанд: Море в Краснодарском крае нагрелось как парное молоко
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Море в Краснодарском крае прогрелось до 24-26 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На Черноморском побережье, в Анапе — 22 градуса, в Геленджике, Сочи и Туапсе — 24 градуса, а в Ейске, это Азовское море, все 26. Все, что выше 25, — это уже парное молоко», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что в Крыму море прогрелось до 21-23 градусов.

В то же время температура Москвы-реки достигает 20 градусов в районе Звенигорода. С четверга, 10 июля, некоторые водоемы столичного региона могут прогреться до 21-22 градусов, а к выходным — еще сильнее.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предупредили, что пик жары в Москве придется на пятницу, 11 июля. В этот день воздух прогреется до плюс 36 градусов. Аномально жаркая погода сохранится в столице до 13 июля.

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