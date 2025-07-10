Море в российском регионе сравнили с парным молоком

Синоптик Вильфанд: Море в Краснодарском крае нагрелось как парное молоко

Море в Краснодарском крае прогрелось до 24-26 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«На Черноморском побережье, в Анапе — 22 градуса, в Геленджике, Сочи и Туапсе — 24 градуса, а в Ейске, это Азовское море, все 26. Все, что выше 25, — это уже парное молоко», — рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что в Крыму море прогрелось до 21-23 градусов.

В то же время температура Москвы-реки достигает 20 градусов в районе Звенигорода. С четверга, 10 июля, некоторые водоемы столичного региона могут прогреться до 21-22 градусов, а к выходным — еще сильнее.

Ранее синоптики Гидрометцентра России предупредили, что пик жары в Москве придется на пятницу, 11 июля. В этот день воздух прогреется до плюс 36 градусов. Аномально жаркая погода сохранится в столице до 13 июля.