Москвичам назвали время ухода жары

Синоптик Позднякова: Изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе

Изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе, когда температура в столице опустится до плюс 25 градусов. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Максимальная температура в это время достигнет плюс 25-28 градусов, что чуть выше климатической нормы. «Изнуряющей жары, которую мы будем наблюдать в ближайшие дни, не будет», — спрогнозировала синоптик.

В четверг, 10 июля, в Москве был установлен новый температурный максимум, который побил рекорд 29-летней давности. Температура воздуха в столице превысила плюс 33,7 градуса, что на 0,3 градуса больше, чем в тот же день в 1996 году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.