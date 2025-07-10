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17:10, 10 июля 2025Экономика

Москвичам назвали время ухода жары

Синоптик Позднякова: Изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе
Мария Черкасова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе, когда температура в столице опустится до плюс 25 градусов. Об этом агентству «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Максимальная температура в это время достигнет плюс 25-28 градусов, что чуть выше климатической нормы. «Изнуряющей жары, которую мы будем наблюдать в ближайшие дни, не будет», — спрогнозировала синоптик.

В четверг, 10 июля, в Москве был установлен новый температурный максимум, который побил рекорд 29-летней давности. Температура воздуха в столице превысила плюс 33,7 градуса, что на 0,3 градуса больше, чем в тот же день в 1996 году, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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