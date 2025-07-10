В Москве побит 29-летний рекорд тепла

Синоптик Вильфанд: 10 июля в Москве установлен новый рекорд тепла

В четверг, 10 июля, в Москве установлен новый температурный максимум, который побил рекорд тепла 29-летней давности. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Температура воздуха в столице превысила плюс 33,7 градуса Цельсия — это на 0,3 градуса больше, чем в тот же день в 1996 году, рассказал синоптик. Вильфанд добавил, что на метеостанции Балчуг столбики термометров показали плюс 35 градусов, но рекорды фиксируют по значениям метеостанции ВДНХ.

«Температура на ВДНХ ниже из-за множества высотных домов в центре. Они "вкачивают" солнечную энергию и тут же отдают ее приземному слою воздуха», — пояснил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что температурные рекорды 10 июля могут быть побиты сразу в четырех городах России — Ростове-на-Дону, Луганске, Калуге и Москве. Близкими к максимальным будут также показатели в Донецке, Туле, Брянске и Рязани.