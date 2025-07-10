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15:43, 10 июля 2025Экономика

В России приготовились сразу к нескольким погодным рекордам

Синоптик Тишковец: Погодные рекорды будут установлены сразу в 4 городах России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В четверг, 10 июля, погодные рекорды будут установлены сразу в четырех городах России. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в средней полосе столбики термометров покажут от 30 до 35 градусов тепла. В южных регионах жара достигнет 35-40 градусов. Аномально высокая температура будет сопровождаться серией рекордов беспрецедентного для этого дня тепла.

«Метеостатистика будет переписана в Ростове-на-Дону, Луганске, Калуге и Москве. Очень близко к установлению новых суточных максимумов подберутся также Донецк, Тула, Рязань и Брянск», — рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что в Москве воздух может прогреться до плюс 32-35 градусов Цельсия и побить рекорд тепла 1996 года, когда столбики термометров показали 33,4 градуса. В пятницу, 11 июля, жара в столице сохранится. В выходные есть вероятность грозы, заключил синоптик.

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