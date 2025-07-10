Москвичам рассказали о погоде в выходные

Гидрометцентр: В выходные в столице ожидается жара

В Москве в выходные, 12 и 13 июля, ожидается аномально жаркая погода с температурой до плюс 35 градусов Цельсия. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, температура в Москве плюс 20-22 градуса, в центре города плюс 24-26 градусов, по области 17-22 градуса. Днем местами кратковременный дождь. Температура в Москве поднимется до плюс 33-35 градусов, по области ожидается плюс 30-35 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Синоптики напомнили, что рекорд для этого дня, когда воздух прогрелся до плюс 34,5 градуса, был установлен в 1903 году.

В воскресенье ожидается переменная облачность, ночью и днем местами кратковременный дождь. В отдельных районах города пройдет гроза. Температура ночью в Москве — плюс 19-21 градуса, в центре города плюс 23-25 градусов, по области плюс 17-22 градуса. Днем в Москве температура плюс 30-32 градуса, по области плюс 28-33 градуса. Ветер восточной четверти 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы могут достигать скорости 15 метров в секунду.

Ночь на четверг, 10 июля, в Москве стала самой теплой с начала 2025 года: в центре столицы столбики термометров не опускались ниже плюс 23,4 градуса Цельсия.