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19:22, 10 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В столице ожидается высокая пожароопасность
Мария Черкасова

Фото: Freepik

В столице с пятницы по воскресенье, с 11 по 13 июля, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает московское управление МЧС в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

При таком уровне пожарной опасности запрещается разведение костров и дымокуров, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, в 15 часов, было жарче, чем в Крыму и Сочи. Если в столице температура достигла плюс 34 градусов, то в Сочи она держалась на отметке плюс 31 градус. В Севастополе было плюс 25 градусов.

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