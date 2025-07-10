Москвичей предупредили об опасности

МЧС: В столице ожидается высокая пожароопасность

В столице с пятницы по воскресенье, с 11 по 13 июля, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает московское управление МЧС в Telegram-канале со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

При таком уровне пожарной опасности запрещается разведение костров и дымокуров, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.

Москвичам посоветовали быть внимательными и осторожными.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, в 15 часов, было жарче, чем в Крыму и Сочи. Если в столице температура достигла плюс 34 градусов, то в Сочи она держалась на отметке плюс 31 градус. В Севастополе было плюс 25 градусов.