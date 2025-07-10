Москва обогнала Сочи по одному параметру

Синоптик Позднякова: Москва обогнала Сочи по уровню температуры

В Москве в четверг, в 15 часов, было жарче, чем в Крыму и Сочи. Об этом в Telegram-канале сообщила главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова.

Если в столице температура достигла плюс 34 градусов, то в Сочи она держалась на отметке плюс 31 градус. В Севастополе было плюс 25 градусов.

Тем временем в Санкт-Петербурге накрапывает дождь и всего плюс 15 градусов. Синоптик при этом отметила, что скоро московская жара доберется и до Ленинградской области.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что изнуряющая жара покинет Москву на следующей неделе, когда температура в столице опустится до плюс 25-28 градусов. Эти отметки будут лишь на несколько градусов выше климатической нормы, указала специалист.