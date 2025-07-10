Мужчина остановился в городе на одну ночь и выиграл 3,9 миллиона рублей в местную лотерею

В США мужчина остался на одну ночь в Мэриленде и выиграл $50 тысяч в лотерею

В США дальнобойщик из Северной Каролины остановился в Мэриленде на одну ночь и выиграл 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) в лотерею. Об этом сообщает UPI.

В начале июля Клейтон Уэбб доставил груз в город Силвер-Спринг и решил переночевать в местном отеле. Вечером мужчина сходил в ближайший магазин и, помимо прочего, купил лотерейный билет розыгрыша Double Win Fast Play.

Уэбб тут же стер защитный слой и обнаружил, что разбогател на 50 тысяч долларов. «Я сложил его и положил в карман. После такого можно больше не играть», — описал момент выигрыша американец.

Он забрал деньги на следующий день и поехал обратно в Северную Каролину. Уэбб сказал, что потратит деньги на замену двигателя в своей самоходной газонокосилке с сиденьем.

Ранее сообщалось, что жительница США бросила лотерейный билет в мусор и чуть не лишилась 80 тысяч долларов. Она спохватилась в последний момент и вытащила билет из ведра.

