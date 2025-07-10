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16:10, 10 июля 2025Силовые структуры

Мужчина с муляжом автомата набросился на росгвардейцев

В Башкирии мужчина угрожал росгвардейцам макетом автомата Калашникова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан»

В Башкортостане суд арестовал 37-летнего мужчину, угрожавшего росгвардейцам макетом автомата Калашникова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, компания на внедорожнике заехала на территорию пруда в Белебее. Четверо приятелей стали громко кричать и крушить все. Охрана заметила нарушителей и вызвала правоохранителей. Приехали сотрудники Росгвардии. Тогда один из дебоширов достал макет автомата и стал угрожать им. Затем он сел в авто и попытался уехать.

Вскоре силовики остановили машину и отправили на штрафстоянку. Нарушителя увезли в полицию. Он проведет 14 суток в спецприемнике.

Ранее в Екатеринбурге агрессивный мужчина избил пожилую женщину на детской площадке.

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