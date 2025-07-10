Над регионами России уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

С 17:00 до 20:00 по московскому времени были уничтожены 26 БПЛА самолетного типа. 11 беспилотников сбили над Курской областью, девять — на Брянской, три — над Калужской, и по одному — Белгородской, Орловской областями и Московским регионом.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи БПЛА. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов