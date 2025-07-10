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22:53, 10 июля 2025Россия

Над регионами России уничтожили более 20 беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

С 17:00 до 20:00 по московскому времени были уничтожены 26 БПЛА самолетного типа. 11 беспилотников сбили над Курской областью, девять — на Брянской, три — над Калужской, и по одному — Белгородской, Орловской областями и Московским регионом.

Ранее стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область при помощи БПЛА. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Также из-за падения обломков загорелась кровля одного из домов

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