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17:33, 10 июля 2025Забота о себе

Назван продукт для снижения риска инфаркта на 46 процентов

Врач Рохас: девять грецких орехов в неделю снижают риск инфаркта на 46 %
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shine.graphics / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что если включить в рацион один продукт, то можно снизить риск развития инфаркта на 46 процентов. Его он назвал в беседе с изданием Vanitatis.

Для профилактики инфаркта Рохас призвал трижды в неделю употреблять по три грецких ореха. Дело в том, что в них содержится большое количество полезных веществ, например, омега-3 жирные кислоты, клетчатка и антиоксиданты.

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Врач объяснил, что благодаря регулярному употреблению грецких орехов у человека лучше функционируют артерии, нормализуется липидный профиль и укрепляется сердечно-сосудистая система в целом. Кроме того, данный продукт улучшает память и защищает головной мозг.

В заключение специалист добавил, что если человек не любит орехи, то их можно заменить на семена чиа, которые имеют аналогичные эффекты.

Ранее диетолог Нурия Дианова призвала не запивать лекарства некоторыми напитками. Для этой цели, по ее словам, не подходят чай и кофе.

Вот это да!
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