Двое из пяти россиян признались в отсутствии накоплений

SuperJob: Двое из пяти россиян рассказали об отсутствии у них накоплений

Продержаться без зарплаты год смогут только шесть процентов россиян, а от одного до двух месяцев — 24 процента. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, на который ссылается РБК.

В среднем накоплений участников опроса хватит на четыре месяца жизни без получения дохода. При этом 13 процентов рассказали, что их «подушки безопасности» хватит менее чем на месяц, а двое из пяти (38 процентов) россиян утверждают, что вообще не имеют каких-нибудь накоплений.

На срок от трех до шести месяцев денег хватит 12 процентам, а от полугода до года — семи процентам. Таким образом, не более двух месяцев смогут прожить три четверти опрошенных, что с учетом среднего срока в четыре месяца, говорит о запасах средств на много лет вперед у самой обеспеченной части участников исследования.

Аналитики портала указали, что граждане стали чаще говорить о контроле за финансами и планировании бюджета — 78 и 80 процентов соответственно, что на 12 и 10 процентных пунктов больше, чем в 2023 году. Чаще такие ответы дают мужчины, к тому же они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко рассказал, что обычно рекомендуется иметь про запас такую сумму, которой хватит на срок около полугода и выше в случае временной потери работы.