Экономист назвал правильный подход к формированию финансовой подушки безопасности

Экономист Щербаченко: Автоматические переводы хороши для подушки безопасности

Финансовая подушка безопасности — это резерв средств, который поможет справиться с непредвиденными расходами или временной потери дохода, объяснил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он назвал алгоритм по ее формированию.

В первую очередь стоит решить, сколько денег необходимо для финансовой подушки безопасности, убежден эксперт. Обычно рекомендуется иметь про запас сумму, которой хватит на срок более 3 месяцев — около полугода и выше, добавил он.

Далее нужно оценить расходы, а именно подсчитать все ежемесячные обязательные траты на жилищные платежи, коммунальные услуги, еду, транспорт и так далее. «Это поможет вам понять, сколько денег вам нужно отложить из расчета месяца», — уточнил Щербаченко.

Затем он посоветовал разработать личный или семейный бюджет с выделением отдельной статьи для формирования финансовой подушки. Экономист также призвал настроить автоматические переводы на отдельный накопительный счет или депозит с возможностью пополнения и капитализации сразу после получения зарплаты.

Это поможет избежать соблазна потратить все деньги Петр Щербаченко экономист

«Выберите подходящий счет: откройте депозит с высоким процентом с возможностью его пополнения или используйте накопительный счет, или другие инструменты, которые обеспечивают доступ к средствам и минимальный риск потерь. Сократите ненужные расходы: проанализируйте свои траты и определите, где можно сэкономить. Увеличьте доходы: рассмотрите возможность получения дополнительного дохода через фриланс, временную работу или продажу ненужных вещей», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Эксперт также посоветовал периодически проверять свои накопления и корректировать цели в зависимости от изменений в доходах и расходах, а также использовать сбережения только в экстренных ситуациях. Он также рекомендовал обучаться финансовой грамотности, чтобы лучше понимать, как управлять средствами.

Ранее независимый финансовый эксперт Андрей Бархота о лучших вариантах вложения средств. По его словам, привлекательным инструментом для инвестиций продолжают оставаться банковские депозиты. Еще одним способом вложения средств могут стать закрытые паевые инвестиционные фонды, так называемые девелоперские ЗПИФы, добавил он. https://lenta.ru/news/2025/04/26/nazvany-luchshie-sposoby-investitsiy-v-2025-godu/

