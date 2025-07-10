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15:24, 10 июля 2025Путешествия

Пассажирку самолета выдворили под аплодисменты ликующих попутчиков и сняли на видео

Daily Mail: Пассажирку Jetstar выдворили с рейса под аплодисменты попутчиков
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажирку авиакомпании Jetstar выдворили из самолета за нарушение правил поведения под аплодисменты ликующих попутчиков. Инцидент сняли на видео, которое публикует Daily Mail.

Вечером 5 июля лайнер выполнил рейс из Вануату в Сидней, Австралия. По прибытии всем пассажирам сказали оставаться на своих местах, чтобы полиция смогла вывести из салона дебоширку. Во время полета она курила вейп, оскорбляла других путешественников и экипаж.

На опубликованных кадрах видно, что девушка шла по проходу с широкой улыбкой и снимала все на телефон. Предположительно, нарушительница была пьяна. Она попыталась оправдаться перед офицерами, заявив, что у нее нет электронных испарителей, только обычные сигареты. Затем пассажирку все же проводили к выходу, несмотря на крики и сопротивление.

Пассажиры проводили дебоширку громкими аплодисментами. Уточняется, что позже ей выдали повестку в суд.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на рейсе из Якутии. Мужчину, одетого в футболку с принтом «В Питере — пить», сняли на видео.

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