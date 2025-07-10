Пьяный россиянин в футболке «В Питере пить» устроил дебош в самолете и попал на видео

В аэропорту Красноярска задержали пьяного россиянина за дебош на рейсе из Якутии

В аэропорту Красноярска транспортные полицейские вывели из самолета пьяного россиянина, устроившего дебош на рейсе из Якутии. Задержание мужчины в футболке с надписью «В Питере пить» попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Транспортной полиции Сибири.

По данным источника, во время полета у 36-летнего жителя Красноярского края стали проявляться признаки алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно, матерился, игнорировал замечания экипажа и требования прекратить деструктивное поведение.

После посадки на борт пришлось вызвать полицейских. Недисциплинированного пассажира доставили в дежурную часть. Его привлекут к административной ответственности по статьям «Мелкое хулиганство», «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Ранее житель Республики Саха (Якутия) устроил пьяный дебош в самолете и пошел под суд. Во время полета мужчина угрожал расправой экипажу и ударил попутчика.

