Пьяный россиянин угрожал расправой экипажу самолета и ударил попутчика

Житель Якутии устроил пьяный дебош на борту самолета и пошел под суд

Житель Республики Саха (Якутия) устроил пьяный дебош в самолете и пошел под суд. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел в декабре 2024 года, однако уголовное дело о хулиганстве на борту воздушного судна направили в суд только сейчас. Якутский транспортный прокурор утвердил в отношении россиянина обвинительное заключение.

По данным следствия, мужчина сел в самолет в состоянии алкогольного опьянения. Во время полета он грубо нарушал общественный порядок, мешал работе членов экипажа и угрожал им расправой. Более того, он оказывал сопротивление попутчикам, которые пытались его усмирить, и ударил одного из них.

Ранее другой россиянин устроил пьяный дебош на борту направлявшегося в Екатеринбург самолета и нарвался на арест. 60-летний житель Перми начал скандалить после отказа продать ему алкоголь.

